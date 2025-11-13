Цветан Симеонов: 99 000 чиновници не плащат осигурителни вноски, а това ощетява бюджета

В Министерския съвет премиерът Росен Желязков сам зададе въпроса „Добър ли е бюджетът?“ – и сам отговори: „Не.“ Според него проектът за 2026 г. не е нито ляв, нито десен, а „коалиционен бюджет, който не създава политики, а следва вече заложени в закона“. Въпреки критиките Желязков подчерта, че „друг бюджет в тези геополитически и вътрешнополитически условия е невъзможен“. Последва остър коментар от председателя на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов. Той потвърди част от думите на премиера: „В първата част съм съгласен — бюджетът не е добър. Но не съм съгласен,

Според него проектът натоварва бизнеса чрез двойно увеличение на данъка върху дивидентите (от 5% на 10%), повишаване на осигурителните вноски, допълнителни „дребни, но натрупващи се“ мерки, които вдигат разходите на компаниите. Работодателските организации са подали 12 страници с конкретни предложения и изчисления, които според тях могат да компенсират приходната част, без да се увеличават данъци.

Една от най-острите теми е осигурителната тежест, която държавните служители не носят, каза Симеонов. „В България има близо 100 000 чиновници, които не плащат осигурителни вноски. Ако го правеха, бюджетът щеше да получава около половин милиард лева годишно. Вместо това, в двуцифрени числа ще се увеличават заплати в бюджетния сектор, което е недопустимо при условие, че бизнесът е крайно натоварен. Най-сериозното предизвикателство и притеснение и в Европа, и тук е увеличаването на разходите за работни заплати. А то е естествен резултат от недостига на работна ръка“, заяви председателят на БТПП.

По думите му бизнесът е бил тотално неглижиран в процеса на подготовка на бюджета: „Проектът бе изпратен с 24-часов срок за становища, още преди тристранката управляващите заявиха, че няма да променят нищо. Параван няма да ставаме. Социалните партньори трябва да бъдат уважавани,“ заяви Симеонов.

На въпрос за мотива политиците да придвижат непопулярен бюджет, Симеонов коментира: „Вероятно трудно събират мнозинство и са зависими от опозицията. Интересно е, че именно опозицията настоява нищо да не се променя.“

Организацията заявява, че остава търпелива, но настойчива и ще настоява за промени, включително по време на дебатите в парламента.

