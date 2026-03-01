Тити Папазов: Гледах шеговито на ситуацията в Израел, докато не гръмна бомба на 500 м от мен

Президентът на баскетболния Левски Константин Папазов е блокиран в Тел Авив заради атаката на израелските сили срещу Иран. Българският специалист е гледал шеговито на ситуацията, но е променил преценката си, след като бомба е паднала на 500 м от апартамента, който помещава. Според Тити сме свидетели на човешки безумия. По последна информация той ще пътува то Елад, откъдето най-вероятно ще се насочи към Атина.

Тити Папазов: Искам да са спокойни всички и вярвам, че скоро ще бъда у дома

"Обстановката е сериозна, независимо от огромния опит, който имат израелците. Няма паника, в никакъв случай. Да ви кажа честно, до вчера, докато гръмна бомбата на 500 метра от апартамента, където съм, аз малко подценявах ситуацията и гледах по-шеговито, но нещата са сериозни", заяви Папазов в интервю за "Арена Спорт".

"Явно, че това е реална война, за съжаление в 21. век, сме свидетели на невиждани човешки безумия. Но това са фактите. В момента съм на 60 километра на север от Тел Авив. Имаше вариант да се пътува до Йордания. Последната информация е, че тръгваме на 400 км оттук към Елад и там най-вероятно от Елад през Атина и до София да се приберем", разкри той.

"Реални бомби, реална война. Аз съм човек, който е позитивен, искам да благодаря на всички, много съобщения получих, благодаря и на посланичката, която се обади. Искам да са спокойни всички и вярвам, че скоро ще бъда у дома. Аз съм човек, който безумно вярва в Господ", категоричен е Тити Папазов.

ОЩЕ: Блокираният в Израел Тити Папазов е позитивен: Написах си завещанието! Важното е Левски да победи Локо София