Прекрасни тройки и чадър срещу Стеф Къри: Везенков помогна за знаменит обрат (ВИДЕО)

Везенков се появи в игра едва в края на третата четвърт, но се включи много силно. За четвърт час българинът отбеляза 8 точки, 3 борби, 2 чадъра и 1 асистенция. Саша влезе за първи път на игрището 3:29 минути преди края на третата четвърт, когато резултатът бе 80:95 за Голдън Стейт.

Стеф Къри и компания изглеждаха уверени в спечелването на мача, но Саша отбеляза пет бързи точки, за да може да намали изоставането на отбора си при резултат 101:107. Везенков показа и отлична игра в защита, като успя да направи чадър на Стеф Къри, както и на Дарио Шарич.

Везенков изкара и фаул в атака на Къри, което пък разгневи суперзвездата. А Сакраменто и феновете просто летяха, дори стигайки до водачество в резултата при 114:113. Гостите отново обърнаха и дори поведоха на два пъти с по пет точки, но Малик Монк каза последната дума с финалните пет точки в мача, за да донесе победата на Кингс.

ОЩЕ: 132 години от началото на баскетболната религия

Ah yes the Moody vs. Vezenkov star battle we all expected pic.twitter.com/JwP3cDtSWA