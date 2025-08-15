Голямото обединение в "Диви и красиви" и първи отпаднали участници (ВИДЕО+СНИМКИ)

Тази вечер (15 август) станахме свидетели на изключително емоционален епизод от "Диви и красиви". Така желаното обединение вече е факт - мъжете най-накрая се срещнаха с дамите и оттук нататък те ще живеят заедно в Палата на любовта. Двама участници обаче отпаднаха, преди това да се случи. Чрез елиминация и тайно гласуване всеки мъж трябваше да избере по един конкурент, който да номинира за отпадане. Дамите имаха същата задача, като всяка една трябваше да посочи името на жената, която трябва да си тръгне.

Така Стоян и Сузана получиха най-много гласове и това сложи край на участието им в романтичното риалити преди голямото обединение на мъжете и жените.

Вечерният коктейл бе изпълнен с много емоции, като всички останали имаха възможност да разговарят помежду си.

Ренета успя да се опознае с Марсел, а пред Маги Томова той я определи за "съвършена". Ники отново беше в компанията на Ивелина, като тя уточни, че сега той е бил "по-отпуснат" от първата им среща на живо. А покрай тях бе и Джулия, за която той каза, че иска също да опознае. Радо пък с типичния си хумор сподели, че общува с всяка от дамите, а Божин остана насаме с Евгения и дълго говориха един за друг.

Тайната мисия е разкрита

На финала на епизода водещата Маги Томова разкри пред участниците тайната мисия на Стефан Попов - Чефо, след като той взе решение да продължи участието си в предаването, търсейки своята половинка. Дамите обаче ще имат финалната дума и следващата седмица ще стане ясно дали ще гласуват "за" или "против" оставането му шоуто като участник.

