03 октомври 2025, 00:07 часа 269 прочитания 0 коментара
Пълен крах за Везенков и Олимпиакос срещу Реал Мадрид! Разочарование и за другия българин в Евролигата

Александър Везенков вкара 13 точки и направи 9 борби, но това се оказа напълно недостатъчно за тима на Олимпиакос, който допусна поражение със 77:89 при гостуването си на Реал Мадрид в най-очаквания мач от втория кръг в Евролигата по баскетбол за мъже. Гръцкият гранд водеше играта в първите 30 минути, но в заключителната четвърт нападението на тима от Пирея претърпя истински крах и след само осем вкарани точки срещу 25 за Реал като победител излезе "кралския клуб".

Реал Мадрид срази Олимпиакос

Въпреки сравнително добрите си показатели като абсолютни стойности, Везенков направи слаб мач в процентно отношение. Той вкара само две от шестте си стрелби за две точки и едва една тройка от пет опита от тройката. Единствено от наказателната линия българинът показа стопроцентова ефективност - шест от шест.

Олимпиакос имаше аванс от 29:19 след първата четвърт, а на полувремето шампионите на Гърция бяха напред с 53:47. През второто полувреме обаче тимът на Реал Мадрид заигра много силно в защита, допусна само 24 точки за цялото второ полувреме и това наклони везните в тяхна полза. Марио Хезоня вкара 18 точки за първата победа на Реал в турнира през сезона, а Габриел Дек прибави 13. За Олимпиакос Тайлър Дорси бе най-полезен с 20 точки, докато Еван Фурние реализира 14.

Александър Везенков

Цървена звезда с Коди също се издъни

Другият български национал в турнира Коди Милър-Макинтайър завърши с 18 точки, 4 борби и 4 асистенции, но това не стигна на тима на Цървена звезда, който отстъпи с 88:97 при гостуването си на Байерн Мюнхен. "Звездашите" водеха с пет точки на почивката при 55:50, но скъсената им заради кадрови проблеми ротация не успя да издържи на темпото на германския гранд през втората част и домакините осъществиха обрат. Над всички за победителите бе Андреас Обст, който вкара 31 точки, в това число и девет тройки от 16 опита. За Цървена звезда Джордан Нвора реализира 27 точки.

В последния мач от тази вечер Партизан надделя над Олимпия Милано с 80:78. "Гробарите" водеха от средата на първата четвърт до самия край на срещата, като в третата част преднината им бе достигнала и до 17 точки, но финален щурм на гостите от Милано едва не доведе до обрат. Стърлинг Браун бе най-полезен за Партизан с 20 точки, а за Олимпия с 21 приключи датчанинът Шавон / БТА

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
