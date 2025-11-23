Фантастичен Джеймс Хардън направи рекорд в НБА (ВИДЕО)

Джеймс Хардън отбеляза рекордните за Лос Анджелис Клипърс 55 точки, а отборът надви домакините от Шарлът Хорнетс със 131:116 в среща от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада. Така Клипърс прекъсна серията си от три загуби. Хардън реализира 10 от 16 стрелби от тройката и 17 от 26 опита общо, като вкара и 11 от 14 наказателни удара.

36-годишният играч имаше 35 точки през първото полувреме, а след това вкара тройка в първата минута на третата четвърт. Неговият общ резултат през първото полувреме е най-високият в НБА през този сезон. Клипърс водеха с 62:57 на почивката, а Хардън отбеляза 10 от първите 18 точки на Клипърс и 27 от 38-е точки на отбора през първата четвърт.

JAMES HARDEN TODAY:



55 POINTS

7 ASSISTS

17/26 FG

10/16 3PT

11/14 FT pic.twitter.com/MqMOPaNjZP — NBACentral (@TheDunkCentral) November 22, 2025

Ивица Зубац добави 18 точки и 9 борби, Брук Лопес - 11, а Джон Колинс завърши с 10. Кон Кнюпел отбеляза 26 точки за Хорнетс, които са в най-лошата си серия от пет загуби за сезона. Шарлът имаше Брандън Милър на игрището за първи път от 22 октомври и той записа 21 точки като титуляр. Майлс Бриджис наниза 19 точки, докато ЛаМело Бол и Колин Секстън завършиха с по 18. Бол беше в игра едва за трети път от 1 ноември.

