България започва атака на Евробаскет 2029 с голямата си звезда и завърнал се натурализиран гард

19 ноември 2025, 15:32 часа 257 прочитания 0 коментара
Голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков и натурализираният американски гард Дий Бост бяха повикани за националния ни отбор от новия селекционер Любомир Минчев. 15 родни състезатели ще се подготвят за мача с Армения от предквалификациите за Европейското първенство през 2029 година. Място в състава намери и капитанът Павлин Иванов, който заедно с Везенков пропусна двубоите от световните квалификации през лятото с Нидерландия и Австрия заради контузия. 

Везенков и Бост са повикани за България

Бост игра за последно за "лъвовете" на Европейското първенство през 2022 година. Плеймейкърът на бразилския Фламенго ще трябва да замени Коди Милър-Макинтайър, който в последните три години пое основната функция по организирането на играта на "трикольорите".

Ето и списъка с всички играчи, на които гласува доверие Любомир Минчев:

  • 1. Дий Бост - Фламенго (Бразилия)
  • 2. Константин Тошков - Балкан
  • 3. Мартин Русев - Спартак Плевен
  • 4. Павлин Иванов - Ню Тайпе (Тайван)
  • 5. Александър Стоименов - Нови сад (Сърбия)
  • 6. Илиян Пищиков - Балкан
  • 7. Мирослав Васов - Рилски спортист
  • 8. Борислав Младенов - Виена (Австрия)
  • 9. Иван Алипиев - Местре (Италия)
  • 10. Йордан Минчев - Кемниц (Германия)
  • 11. Димитър Димитров - Балкан
  • 12. Константин Костадинов - Тенерифе (Испания)
  • 13. Александър Везенков - Олимпиакос (Гърция)
  • 14. Николай Михайлов - Академик Бултекс 99
  • 15. Емил Стоилов - Сант Антони (Испания)

Националите ще се съберат на 23 ноември (неделя) в Ботевград. На 27-ми България ще започне участието си в предквалификациите за Евробаскет 2029 с домакинство на Армения от 19:00 часа в “Арена Ботевград”. Другият отбор в група "Б" е Норвегия, а мачовете с този съперник са през 2026 година.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Национален отбор по баскетбол Александър Везенков
