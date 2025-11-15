Любопитно:

Стеф Къри блести при драматична победа с 1 точка на Голдън Стейт в НБА Къп (ВИДЕО)

Стеф Къри избухна с 49 точки при успеха на гостуващия Голдън Стейт със 109:108 над Сан Антонио в мач от НБА Къп (Купата на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада)! 37-годишният американец записа най-доброто си постижение за сезона,  като вкара и победни наказателни удари в последните секунди. Голдън Стейт постигна втора победа в турнира и трета в последните си четири мача като цяло в редовния сезон на НБА. Уориърс вече са с актив от 1-1 в група С от Западната конференция.

Умопомрачителен Къри!

Звездата на Спърс Виктор Уембаняма донесе аванс от 108:105 за тима си при оставащи 1:06 минути. Джими Бътлър III съкрати преднината на домакините, а Къри беше фаулиран 6.4 секунди преди края на двубоя, като реализира и двата наказателни удара. Домакините не успяха да отбележат в оставащото време и баскетболистите на Голдън Стейт ликуваха. Уембаняма завърши с 26 точки и 12 борби за Сан Антонио.

Ню Йорк Никс се наложи при домакинството си на Маями със 140:132 в друг мач от провеждащия се по време на редовния сезон на НБА турнир. Карл-Антъни Таунс отбеляза 31 от своите 39 точки през първото полувреме. Ландри Шамет вкара 36 точки – най-много в кариерата му, а Джош Харт оформи „трипъл-дабъл“ от 12 точки, 12 борби и 10 асистенции. Реализираните от Шамет 36 точки бяха най-много от влизащ като резерва играч в НБА през настоящия сезон и най-много от състезател на Никс, който да не е бил титуляр, от 37-те точки на Джей Ар Смит на 29 март 2013 година.

Милуоки надделя при домакинството си на Шарлът със 147:134 след продължение в друг мач от вечерта. Майлс Търнър отбеляза тройка в началото на продължението и домакините повече не изпуснаха водачеството. Кайл Кузма беше най-резултатен за Милуоки с 29 точки и 10 борби, а Янис Адетокунбо завърши с 25 точки, 18 асистенции и 7 борби, предава БТА.

