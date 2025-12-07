Няма кой да бие Олимпиакос: Силен Везенков при 9-а поредна победа на гранда от Пирея

Голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков изигра нов силен мач за своя Олимпиакос, който не познава вкуса на загубата в гръцкото първенство. "Червено-белите" постигнаха девета поредна победа в елита на южната ни съседка. Те се наложиха над АЕК Атина със 100:93 (18:24, 33:12, 24:24, 25:33) в среща от деветия кръг на шампионата, проведена в Двореца на мира и дружбата.

Везенков допринесе за успеха с 13 точки, 6 борби и 1 асистенция за 22 минути на терена. При стрелбата си той бе 3/3 от средно разстояние, 0/3 зад дъгата и 7/8 от линията за изпълнение на наказателни удари. Франк Нтиликина финишира с 14 точки за гранда от Пирея. Костас Папаниколау завърши с 12, Алек Питърс приключи с 11, Сейбън Лий отбеляза 10.

Гостите влязоха добре в мача и поведоха. В края на откриващия период те дори се откъснаха с 6 точки. През следващите 10 минути обаче възпитаниците на Йоргос Барцокас взеха нещата в свои ръце и обърнаха до 51:36. Третата част премина равностойно - 24:24. В заключителните минути АЕК бе по-добрият, но не успя да навакса изоставането.

За отбора от Атина загубата беше трета от началото на сезона и тимът продължава с актив 5-3 след осем изиграни мача. Сега за Олимпиакос предстои гостуване на Барселона в двубой от Евролигата на 12 декември, а два дни по-късно Везенков и съотборниците му ще гостуват на Перистери в следващия кръг от първенството на Гърция.

