ЛеБрон Джеймс с невиждан рекорд: „Аз мога всичко!“

ЛеБрон Джеймс постави невиждан рекорд в баскетбола. Той започна своя 23-ти сезон в НБА. Направи го при успеха на Лос Анджелис Лейкърс над Юта със 140:126 в срещата на „Крипто Арена“ в Ел Ей. 40-годишната звезда пропусна тренировъчния лагер преди сезон 2025/26 и първите 14 мача от кампанията. При завръщането си крилото отбеляза 11 точки и даде 12 асистенции за 30 минути игра.

Леброн Джеймс: „Няма отбор по света, за който да не мога да играя“

В интервю ЛеБрон Джейм за пореден път доказа манталитета си на победител и заяви, че вярва, че е способен да играе за всеки отбор: „Никога не съм имал конкретна позиция. Няма отбор по света, за който да не мога да играя. Мога да направя абсолютно всичко на игрището“. След като пропусна началото на сезона заради контузия, Джеймс се завърна в игра за Лос Анджелис Лейкърс на 19 ноември и стана първият баскетболист в историята с 23 сезона в НБА.

Лейкърс е в серия от три поредни победи

В западната конференция Лейкърс са на 4-то място след 15 мача – 11 победи и 4 загуби. В момента те са в серия от три поредни победи, като преди Юта победиха Милоуики Бъкс със 119:95 и Ню Орлиънс Пеликанс със 118:104. Следващият двубой за отбора на Леброн Джеймс е на 23 ноември, неделя, когато гостуват на Юта.

