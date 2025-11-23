Жалко! България без Александър Везенков в първия си мач от предквалификациите за Евробаскет 2029

Новият селекционер на националния отбор по баскетбол на България Любомир Минчев обяви, че Александър Везенков няма да може да вземе участие в първия мач от предквалификациите за Евробаскет 2029. От състава отпада и Мирослав Васов заради контузия. На 27 ноември "лъвовете" са домакини на Армения от 19.00 ч. в “Арена Ботевград”. Минчев гостува в предаването "Арена Спорт" по БНТ, където даде обширно интервю.

Любомир Минчев: Везенков и Васов няма да могат да играят за България срещу Армения

"Целта е да се класираме за следващата фаза. Те са три предквалификационни фази. Дали ще бъдат четири победи или по-малко, няма никакво значение. Важното е да се постигне целта", заяви националният селекционер, който няма да вика нови играчи на мястото на Везенков и Васов.

"Това, което успях да видя в последните две седмици е, че този отбор не е толкова слаб. Имат доста добри изпълнители. Не само натурализирани. Последните две години водят подготовки в Калифорния. Имат арменска общност, която ги подкрепя. Имат някаква по-сериозна програма, която следват и изобщо не изглеждат толкова зле. Имат и добри играчи, които играят в колежанското паредство", обясни селекционерът.

Защо Везенков няма да играе за България?

Минчев потвърди, че звездата на България и Олимпиакос Александър Везенков няма да може да участва в мача с Армения. "За съжаление, много малки ми бяха надеждите, че евентуално това нещо може да се случи. Поне до сега нямам положителен отговор. Не вярвам в последния момент, това нещо да се случи. Ако можеше да играе, до сега щеше да се знае. Мирослав Васов в последния си международен мач се е контузил и контузията е по-сериозна. Никой не викам на негово място", съобщи наставникът.

Любо Минчев заяви, че е успял да се види с играча на Цървена звезда Коди Милър Макинтайър, който го е уверил, че има желание да играе за България, ако е здрав и ако получи разрешение от клуба. И Везенков, и гардът обаче няма да могат да играят за България, защото в сряда вечер имат мач помежду си от Евролигата.

