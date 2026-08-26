Александър Томаш се завръща край тъчлинията – поема новака в Първа лига?

Бившият треньор на ЦСКА Александър Томаш може много скоро да се завърне край тъчлинията. Младият специалист е гласен за наставник на новака в Първа лига – Дунав Русе. Това съобщиха колегите от „Блиц“. В момента великотърновецът е без работа и може веднага да поеме „драконите“. Както е известно, за последно Томаш бе начело на ЦСКА, но бе уволнен в края на май 2025-та, след като „армейците“ загубиха финала за Купата на България срещу Лудогорец, а след това отстъпиха и пред Арда Кърджали в баража за Лига на конференциите.

В Дунав обмислят раздяла с Емануел Луканов

Според информациите шефовете на Дунав Русе обмислят раздяла с досегашния треньор на тима Емануел Луканов. Под негово ръководство „драконите“ изиграха шест мача в Първа лига, в които записаха една победа и пет поражения. Единственият успех на русенци дойде в петия кръг, когато успяха да обърнат Локомотив Пловдив и да спечелят срещата с 2:1.

Томаш има сериозен опит като треньор

Александър Томаш стартира треньорската си кариера през лятото на 2012-та, когато става помощник в Берое. След това води последователно Банско, Локомотив Горна Оряховица, Верея, Берое, Етър Велико Търново, Локомотив Пловдив, Спартак Варна и ЦСКА. Очаква се в следващите дни да има повече яснота около бъдещето на 47-годишния наставник.

ОЩЕ: Край на черната серия! Черно море се отпуши срещу новака в Първа лига