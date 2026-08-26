ЦСКА се размина с поредна трансферна цел: Халф на Фенербахче избра да остане в Турция

ЦСКА се размина с поредна трансферна цел това лято. Както е известно, до момента „армейците“ привлякоха петима нови футболисти – Жан-Филип Гбамен, Стефано Сенси, Тамиму Уору, Каталин Иту и Жоел Цварц. Въпреки това съставът на Христо Янев има нужда от още подсилване, тъй като през сезона ще трябва да се бори на три фронта. Поради тази причина шефовете на „червените“ продължават да търсят качествени играчи, които да вземат.

Емре Демир премина в Аланяспор

Един от набелязаните футболисти бе халфът на турския гранд Фенербахче Емре Демир. Според информациите в медиите от ЦСКА дори са отправили официална оферта за правата на 22-годишния полузащитник. В крайна сметка обаче той е решил да остане в своята родина като подпише договор с тима на Аланяспор. Контрактът е за срок от три години, а вчера сделката бе обявена официално.

ЦСКА има нужда от подсилване

Преминаването на Демир в Аланяспор ще принуди ЦСКА да се насочи към друг полузащитник, когото евентуално да вземе до края на трансферния прозорец. „Червените“ търсят играчи на няколко позиции, като на този етап изглежда, че тимът се нуждае най-много от централен защитник и десен бек. Очаква се в следващите дни „армейците“ да привлекат поне още двама футболисти, които да вдигнат класата в състава на Христо Янев.

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