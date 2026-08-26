ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 26.08.2026

Днешният ден обещава много емоции на феновете на футбола и спорта. Безспорно най-интересното събитие е гостуването на Левски на гръцкия АЕК Атина в мач-реванш от плейофите на Шампионска лига. Женският национален отбор по волейбол на България пък се изправя срещу Австрия на Европейското първенство. Също така предстоят и много мачове от Купата на Лигата в Англия, както и от испанската Ла Лига.

Какво може да гледате по телевизията днес:

14:30 Снукър: Открито първенство на Ухан, четвърти кръг, Евроспорт 2

15:45 Колоездене: Обиколка на Испания, пети етап, мъже, Евроспорт 1

17:00 Волейбол: България – Австрия, Европейско първенство, жени, МАХ One

17:00 Волейбол: Франция – Италия, Европейско първенство, жени, Ринг

17:30 Волейбол: България – Сърбия, европейска квалификация, мъже под 20 г., МАХ Спорт 1

19:00 Волейбол: Германия – Турция, Европейско първенство, жени, МАХ Спорт 2

20:00 Волейбол: Сърбия – Гърция, Европейско първенство, жени, Ринг

21:00 Тенис: АТР 250 Уинстън-Сейлъм, МАХ Спорт 1

21:45 Футбол: Тотнъм – Чарлтън, Купа на Лигата, Диема спорт 2

21:45 Футбол: Нюкасъл – Уест Бромич, Купа на Лигата, Диема спорт 3

21:45 Футбол: Брадфорд – Бърнли, Купа на Лигата, Нова спорт

22:00 Футбол: АЕК – Левски, Шампионска лига, bTV

22:00 Футбол: Реал М – Реал Сосиедад, Ла Лига, МАХ Спорт 4

22:00 Футбол: Лион – Фенербахче, Шампионска лига, bTV Action

22:00 Футбол: Престън – Евертън Диема спорт

22:00 Футбол: Викинг – Динамо Загреб, Шампионска лига, Ринг