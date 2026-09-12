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Отборът на Мъри Стоилов удари дъното в Турция

12 септември 2026, 22:54 часа 749 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Отборът на Мъри Стоилов удари дъното в Турция

Трудностите за Гьозтепе от началото на сезона продължават. Воденият от българския специалист Станимир Стоилов тим допусна пореден разочароващ резултат в турското първенство. "Гьоз Гьоз" поведе на два пъти, но в крайна сметка завърши наравно 2:2 при визитата си на Аланияспор. Така отборът остава без победа от началото на кампанията, след като постигна три загуби и едно реми в предните четири кръга.

Гьозтепе продължава да бъде без победа от началото на сезона

Гьозтепе излезе напред в резултата в 28-а минута, когато Ралдни Гомеш се разписа за 1:0. Преднината на "жълто-червените" се задържа до 63-ата минута. Тогава Паоло Фернандеш върна Аланияспор с гол от близка дистанция. Десетина минути по-късно Гьозтепе отново поведе, когато Хуан бе точен от бялата точка. Отборът на Стоилов се надяваше на първи успех от началото на сезона, но само 120 секунди по-късно допусна още един изравнителен гол. Бившият нападател на Берое Гаюс Макута се разписа за 2:2 след асистенция на Янис Хаджи.

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Станимир Стоилов

По този начин Гьозтепе остава на последната позиция във временното класиране на турския елит. Тимът има само две точки от четири мача. С представянето си от старта на кампанията "Гьоз Гьоз" е отборът с най-слаба защита в шампионата. "Жълто-червените" са допуснали 13 попадения в първите пет кръга. Миналия сезон Гьозтепе допусна само един гол в първите четири кръга. Въпреки неубедителното начало, ръководството на клуба застава твърдо зад българския специалист.

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Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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