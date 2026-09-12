Шампион с Арсенал надигна глас срещу Артета: "Накараха ме да тренирам сам"

През изминалата кампания Арсенал стана шампион на Англия за пръв път от 2004 г. насам. "Топчиите" спечелиха Висшата лига, като точно в края на сезона имаха известни трудности, но успяха да запазят първото място, което заемаха през по-голямата част от сезона. Безспорният архитект на този успех е мениджърът на "артилеристите" Микел Артета, но вече бившият футболист на Арсенал Габриел Жезус даде интервю, в което се оплака от испанския специалист.

Габриел Жезус: "Никой не ми каза нищо"

Ето какво каза Габриел Жезус по адрес на Микел Артета: "Истината е, че тренирах по нормалния начин и вече знаех, че вероятно няма да играя толкова много или няма да получавам толкова възможности. Но никой не ми каза нищо. Аз съм професионалист; разбира се, тренирах с групата, но изневиделица ме накараха да тренирам отделно от отбора. Давах всичко от себе си на тренировките, за да бъда готов, в случай че получа шанс отново да играя на високо ниво, а след това, през последната седмица, всичко се случи много бързо".

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"Тези неща са реактивни"

Микел Артета не пропусна да отговори на Габриел Жезус. Ето какво каза испанският специалист: "Честно казано, много съм изненадан, особено защото разговарях на четири очи с Габриел в съблекалнята. Не знам какво беше казано, но не е нищо сериозно. А думите, които използвахме един за друг, бяха изцяло на благодарност. Понякога разбирам, когато трябва да съобщиш лоши новини или новини, които хората не очакват. Тези неща са реактивни. Някой трябва да е до мен, за да ме подкрепи, ако е необходимо.

Важното е какво обикновено се случва три или шест месеца по-късно. Слава Богу, досега, с всички играчи, които са си тръгнали, в един момент отношенията им с нас са били наистина добри. Надявам се да продължи да бъде така".

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