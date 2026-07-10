Амбициозен Любо Пенев постави голяма цел пред Локомотив София: "Гоним Европа"

След като пребори коварната болест за втори път през живота си, Любослав Пенев се завърна в Първа лига. Той пое Локомотив София като нов старши треньор, а промените под неговото ръководство вече запонаха. "Железничарите" се справят добре на трансферния пазар, като освен да купят нови футболсити, успяха и да разкарат някои ненужни. В последната си пресконференция, Любо Пенев обяви голяма цел пред Локомотив София - да се класира в Европа.

Любо Пенев: "Тези двадесет дни работихме много добре"

Ето какво каза Любо Пенев пред медиите: "Трябва да призная, че за тези двадесет дни работихме много добре. Отборът се адаптира много бързо от изискванията. Доволен съм от показаното до момента. Без значение дали е в подготовка или официален мач, при мен винаги се гони победа. Направихме много сериозни проверки срещу отбори, които участват в Европа. Стойностни проверки и успяхме да се ориентираме къде се намираме. Какво ни липсва и какво трябва да подобряваме.

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"Гоним Европа"

Моите отбори винаги се опитват да играят добър футбол. Агресивни отбори, които създават много положения пред противниковата врата. Това се опитвам да налагам и в момента и резултата е налице. Осем гола за три контроли не са малко. Искам да отбележа ролята на целия отбор и ролята на тези млади нови попълнения, които се вписаха много добре в тези контроли. Много добри показатели за нови хора с нов отбор. Това е част от адаптацията на всички. Дай Боже и да се поздравим с много успехи и много добра игра.

Вярвам, че отборът има по-голям потенциал от миналата година. Познавам всички момчета. С някои съм работил. Убеден съм, че ще постигнем по-добри резултати. Винаги си поставям високи цели. Гоним Европа. Всичко това преминава през една ежедневна работа и сериозност".

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