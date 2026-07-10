Кабинетът "Радев":

След като направи всичко възможно: ЦСКА се принуди да продаде основен играч

10 юли 2026, 17:22 часа 574 прочитания 0 коментара
Снимка: Официален сайт на ЦСКА
След като направи всичко възможно: ЦСКА се принуди да продаде основен играч

ЦСКА направи всичко възможно да задържи централния си защитник Лумбард Делова, но в крайна сметка не успя. Косоварят вече официално е собственост на турския Амедспор, след като клубът от южната ни съседка се възползва от откупната клауза, заложена в договора му. Именно заради нея ЦСКА искаше Делова да подпише нов договор, но след като той отказа, напусна клуба. "Червените" официално обявиха раздялата, а от Амедспор приветстваха централния бранител.

ЦСКА продаде Лумбард Делова

В продължение на месеци, ЦСКА и Лумбард Делова водиха преговори за нов договор. Причината беше откупна клауза в договора на защитника, която "червените" искаха да премахнат със сключването на новия контракт. Но Делова така и не прие предложенията на "армейците" и сега Амедспор се възползва от възможността да го привлече срещу 950 000 евро. Лумбард Делова се присъедини към ЦСКА през лятото на 2024 г. и си тръгва след 69 мача, 4 гола, 2 асистенции и 1 спечелена Купа на България. От ЦСКА се сбогуваха с него чрез публикация в социалните мрежи.

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Амедспор плати откупната клауза на Делова

Договорът на Лумбард Делова с Амедспор ще бъде за 3 години. Ето какво написаха от турския клуб за трансфера на централния защитник: "Нашият клуб подписа 3-годишен договор с косовския национал по футбол Лумбард Делова, който наскоро игра за ЦСКА София, като част от планирането на състава ни за сезон 2026-2027. 27-годишният Лумбард Делова, който може да играе като централен защитник, десен и ляв бек, ще направи значителен принос за нашия отбор с универсалния си стил на игра. Приветстваме Лумбард Делова в нашия клуб и му желаем успешна кариера в зелено-червената ни фланелка".

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ЦСКА Летен трансферен прозорец Суперлига на Турция Лумбард Делова
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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