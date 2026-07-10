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Интересно разкритие за трансфер на Левски: Къде отиват парите, които "сините" дадоха за острието си?

10 юли 2026, 18:46 часа 690 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Интересно разкритие за трансфер на Левски: Къде отиват парите, които "сините" дадоха за острието си?

Левски закупи Хуан Переа от Локомотив Пловдив за около 400 000 евро през зимата. От тогава нападателят се представя добре за "сините". Той замести Мустафа Сангаре, когато малиецът беше контузен, и записа 16 мача, в които вкара 5 гола през пролетта. Но пред колегите от "Gong", собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски разкри интересна подробност около трансфера на Переа в Левски. Бизнесменът сподели, че трансферната сума на нападателя не е пристигнала в касата на Локомотив, а с нея са погасени задължения към данъчните.

Христо Крушарски: "Тези пари покриват всичко"

Ето какво каза Христо Крушарски: "В момента е запориран трансферът на Хуан Переа – 200 000 евро. Тези пари покриват всичко. Тази сделка с Левски обаче е за повече пари, като първата част също отиде за погасяване. Така през септември излизаме на нула към данъчната система.

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Христо Крушарски

"Вече мислят не за своя отбор, а за това как да вземат парите"

Колкото до Переа - когато на един чужденец му се заговори за пари, той приключва за футбола в клуба, в който е. Същото беше с Оливер Камдем, с Жулиен Лами. Той искаше да си тръгне без пари, защото има договор за още една година. Казах му, че съм търпелив и ще изчакам контрактът му да свърши. Тези футболисти като чуят 20 000 евро заплата и им влезе комара в главата, вече мислят не за своя отбор, а за това как да вземат парите на другия клуб. А така не става".

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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