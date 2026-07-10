Официално: Левски изпрати трансферно разочарование далеч от "Герена"

Ръководството на Левски официално обяви раздялата си с един от разочаровалите играчи на "Герена". Става въпрос за Карл Фабиен, който напуска след само година и половина в клуба. Престоят на французина бе белязан от редица контузии, които му попречиха да се наложи в състава на Хулио Веласкес. След като отпадна от плановете на испанския тактик, Фабиен е решил да потърси развитие далеч от "Герена". По тази причина той е прекратил договора си със "сините" по взаимно съгласие.

Официално: Карл Фабиен напусна Левски

Фабиен бе привлечен в Левски от Славия в началото на 2025 година, след като на няколко пъти трансферът му беше под въпрос. Той облече синята фланелка за първи път на 26 февруари 2025 година при загубата с 0:1 като гост на Черно море. Последвалите физически проблеми обаче му позволиха да запише само 31 участия за тима на Хулио Веласкес. От Левски благодариха на Фабиен и му пожелаха много здраве, лични и професионални успехи.

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Фабиен е петият изходящ трансфер на Левски. До момента "сините" се разделиха с Георги Костадинов, Карлос Охене, Рилдо, Марко Дуганджич и Преслав Бачев. През входа на "Герена" пък минаха Рейналдо, Давид Кусо, Алекс Сентейес, Сержиньо, Мехди Мубарик и Адриан Райчев, който се завърна от престой под наем. Селекцията обаче все още не е приключила, тъй като ръководството на клуба работи по привличането на нов защитник. За момента обаче шампионите срещат затруднение при привличането на една от трансферните си цели.

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