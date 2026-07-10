Официално: Любимец на "Герена" остава в Левски до 2028 г.

Левски официално обяви новината, че любимецът на "сините" фенове Светослав Вуцов е преподписал договора си с клуба и остава на "Герена" до 2028 г. От Левски съобщиха това чрез клип в социалните мрежи. През последната седмица различни източници твърдяха, че Вуцов не иска да подпише нов договор, защото иска по-голяма заплата, но явсно двете страни са постигнали споразумение. Така Левски си подсигури оставането на един от основните играчи от шампионския отбор.

Светослав Вуцов остава в Левски до 2028 г.

Светослав Вуцов се присъедини към Левски през зимата на 2025 г., като пристигна от Славия, по официални данни срещу 125 000 евро. От тогава той е несменяем на вратата на "сините" и се превърна в един от любимците на публиката на "Герена". До този момент, равносметката на Светослав Вуцов за Левски е 55 мача, в които е допуснал 41 гола и е запазил мрежата си "суха" 24 пъти.

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Вуцов игра силно през миналия сезон

През миналия сезон Вуцов игра в 34 от 36 възможни мача в Първа лига, като беше титуляр във всички 34 срещи. Той допусна 24 попадения в първенството, като запази "чиста мрежа" 14 пъти. Той се появи в игра за Левски още за квалификациите за Лига Европа и Лигата на конференциите, а на родната сцена игра за Суперкупата. Така Вуцов записа още 9 мача, в които пусна 9 гола и запази 4 "сухи мрежи".

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