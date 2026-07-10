Жозе Моуриньо обратно в Реал Мадрид: Специалния ще направи всички на "Сантиаго Бернабеу" по-добри

Жозе Моуриньо даде първото си интервю, след като беше официално представен като новият треньор на Реал Мадрид. Той се завръща на "Сантиаго Бернабеу", след като води "кралете" в периода от 2010 г. до 2013 г. Той посочи именно опита си като една от основните причини да смята, че ще може да направи всички около него по-добри. Специалния вижда завръщането си като мисия.

Жозе Моуриньо: "Приемам това като мисия"

Ето какво каза Жозе Моуриньо пред телевизията на Реал Мадрид: "Думите не са достатъчни, защото приемам това като мисия. Не става въпрос за това, че се тревожа за себе си, нито за това дали ще спечеля много, или малко. Тук съм, за да помогна на всички да станат по-добри: играчите, треньорите… Искам да създам работна култура с отговорност, амбиция и нещо, което познавам добре - привилегията да работиш за Реал Мадрид. Наистина ми харесва тази концепция. Не става въпрос да работиш в Реал Мадрид, а да работиш за Реал Мадрид. Точно с това чувство за мисия съм тук.

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"В наши дни можеш да работиш без да присъстваш"

Трудим се усърдно. Не всичко започва чак сега, с днешното ми пристигане. Работим здраво отдавна с клуба на различни нива. В наши дни можеш да работиш без да присъстваш физически, защото технологията много ни помага. Днес на практика ставаше въпрос за това да дойда и да "проверя" всичко, което е свършено, и какво все още трябва да се направи.

"Ще опозная момчетата, с които ще работя"

Искам да подходя позитивно към следващите две седмици, защото, разбира се, бих искал да разполагам с всички играчи тук. Трябва да се гледа позитивно на нещата. Ще опозная момчетата, с които ще работя, като ще им дам възможност и те да опознаят мен. По време на подготовката много от тези момчета ще бъдат тук, в базата на дубъла, като също така ми харесва да участвам и да помагам за развитието на тази сфера. Ние сме тук и при нас ще дойде някой световен шампион. Имам голяма увереност и дълбока обич към този клуб. Ала Мадрид и нищо повече".

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