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Англия и Норвегия с големи проблеми: Може да играят с орязани състави

10 юли 2026, 12:08 часа 729 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж Actualno.com/GettyImages
Англия и Норвегия с големи проблеми: Може да играят с орязани състави

1/4-финалният сблъсък между Англия и Норвегия се очертава като един от най-напечените на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. "Трите лъва" традиционно имат един от най-силните състави, докато "викингите" впечатлиха с представянето си в групите, след което останаха силни и на елиминациите, където дори отстраниха Бразилия на 1/8-финалите. Но сега и в двата лагера има кадрови проблеми, които могат да гостват много и на двата отбора.

Основни играчи на Англия са контузени

В Англия има проблем най-вече с контузени фуртболисти. Десният бек на Челси Рийс Джеймс пропусна последните срещи на "трите" лъва заради проблеми с подколянното сухожилие. Неговият заместник в предишния сблъсък на Англия - 1/8-финала срещу Мексико, неговирят заместник Джарел Куанса си изкара червен картон, който доведе до наказание за два мача. Отделно, централният защитник Марк Гехи е пропуснал тренировката на Англия, тъй като има лека травма. Същото важи и за Деклан Райс. Добрата новина за "трите лъва" е все по-пълноценното завръщане на Букайо Сака.

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Джуд Белингам и Деклан Райс

Норвегия се бори с вирус

В лагера на Норвегия проблемът е от друго естество. Вирус тормози "викигите" още от началото на Мондиала. Според медиите в страната, в момента няколко футболисти не са в добро здравословно състояние, което може да се дължи на умората и дългия път. Йорген Странд Ларсен пропусна първия мач на Норвегия в Северна Америка, а от групата за последния отсъстваше Маркус Холмгрен Педерсен. Национлният селекционер на скандинавците Столе Солбакен също беше забелязан да кашля на последната си пресконференция.

Самият Столбакен обясни, че забелязва кашлица и дрезгав глас в лагера на "викингите". Той успокои, че болестта може да не е главната причина за отсъствието на някои от играчите и те може да се завърнат по-скоро от очакваното.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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