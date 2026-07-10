Опитали се да избягат с коли: Десетки загинали и в неизвестност при най-смъртоносния пожар в историята на Испания

Най-малко 12 души са загинали вследствие на горския пожар в Южна Испания, а 23-ма са в неизвестност, предаде Ройтерс, като се позова на властите. Пожарникарите продължават да се опитват да овладеят един от най-смъртоносните пожари в историята на страната.

Сред жертвите е един испанец. Останалите са чужденци, които са пренебрегнали указанията да останат на място и вместо това са се опитали да избягат с коли, докато пламъците се разпространявали бързо в гориста местност около град Лос Гаярдос, провинция Алмерия, заяви Антонио Санс, ръководителят на службата за извънредни ситуации в автономната област Андалусия.

Районът е популярна ваканционна дестинация и дом на много чужденци, особено французи, британци и белгийци, отбелязва Ройтерс.

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Четирима души, по всяка вероятност британци, тъй като автомобилът им е бил с десен волан, са загинали в колите си, каза Санс.

Още осем човека са били открити мъртви, след като изоставили колите си и се опитали да бягат пеша по маршрут, който не е бил част от евакуационния план.

Много от овъглените тела предстои да бъдат идентифицирани чрез ДНК тестове, посочи той.

„Пожарът се разпространи като (след възпламеняване на) барут“, заяви пред репортери Хуан Морено, председателят на регионалното правителство на Андалусия, като определи пожара като „един от най-бързите и сложни, които сме виждали“.

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Морено добави, че пожарът досега е опустошил 3200 хектара, а по-късно днес се очакват по-силни ветрове. Той заяви, че част от изчезналите вероятно са били туристи, които са били изненадани от стихията по време на преход в гората. Спасителите са открили на мястото няколко туристически щеки.

Обстоятелствата наподобяват тези в съседна Португалия през юни 2017 г., когато огромен горски пожар по време на гореща вълна отне живота на повече от 60 души, като половината от жертвите загинаха в колите си.

Докато властите се опитват да идентифицират загиналите и да открият изчезналите, разтревожени техни близки от различни краища на света публикуваха съобщения в социалните мрежи и местни онлайн форуми. Една жена сподели, че дъщеря ѝ, която шофирала червен „Форд Фиеста“ и кучето ѝ, което е било с нея, е изчезнала. Друга жена от САЩ каза, че нейният брат бил сред група от 10 души, които са се опитали да избягат през долина покрай поток.

Смята се, че пожарът е бил предизвикан от скъсан електропровод, който е паднал в канавка до пътя и се е разпространил със скорост от 15 километра за два часа, заяви Морено. Говорител на енергийната компания „Ендеса“ обаче заяви, че по кабела не е е имало електрическо напрежение, с което опроверга това твърдение.

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Броят на жертвите вече надхвърля този от 2005 г., когато 11 пожарникари загинаха при пожар в централната провинция Гуадалахара, предизвикан от барбекю.