Броят на самоубийствата сред деца и юноши продължава да нараства в Русия. От 2023 до 2025 г. 15 непълнолетни са извършили самоубийство в Белгородска област. Регионалният детски омбудсман заявява в доклада си от 2025 г., че починалите деца и юноши „не са били преглеждани от училищни психолози, не са били открити чрез социално-психологически тестове и не са били забелязани от класните ръководители и родители“.

Няма психолози

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Изданието "Верстка" анализира наличните доклади на регионалните омбудсмани и отбелязва, че всички те предлагат различни методи за предотвратяване на самоубийства: от наблюдение на уебсайтовете, които непълнолетните посещават, до награждаване на учителите за „ранно откриване на суицидни признаци“.

Междувременно, в Удмуртия, където броят на самоубийствата на деца и юноши е четири пъти по-висок до 2025 г., според регионалния омбудсман, най-малко 60 свободни места за училищни психолози остават незаети.

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Репутация

Очаква се руските образователни институции да предотвратяват самоубийствата, но учителите имат малко познания за психологическото здраве на децата, а училищните администрации са загрижени само за собствената си репутация, според бивш училищен психолог от централна Русия, която разговаря с "Верстка": "Според мен училищата в Русия имат една цел – да предпазят прокуратурата от лошо мислене за тях“, каза тя. „Ако се окаже, че едно дете е изложено на риск от самоубийство, може да бъде извикано, да му се развикат и да му се каже да се стегне и да помисли за майка си.“

Русия срещу децата си (СНИМКИ)