Директор в БФС: "За България ще играят само българи"

През последните дни в медиите се появи информация, че от Българския футболен съюз са изпратили запитване до ФИФА относно Джеймс Ето'о. От Централата искали да разберат дали халфът на ЦСКА може да играе за националния отбор на България. В миналото има доста примери за звезди на клубните ни отбори, представялявали националния - Марселиньо, Вандерсон, Сисиньо и други. Но пред колегите от "dsport", техническият директор на БФС Кирил Котев заяви, че в националния отбор на България ще играят само български футболисти.

Кирил Котев: "За България ще играят само български футболисти"

Ето какво каза Кирил Котев: "Не знам откъде се появяват такива информации, но те категорично не отговарят на истината. Искам да подчертая следното: в националния отбор на България ще играят само български футболисти. Както добре знаете, в момента работим усилено по изключително мащабен проект - Академия БФС - в който момчета, родени през 2013 г., ще имат възможност да живеят и тренират заедно, като се готвят според най-съвременните европейски практики и стандарти на ФИФА и УЕФА.

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"Прибавяме и новите правила"

Отделно имаме и регионалните селекции с проектонационали U14, които развиваме от няколко години. Прибавяме и новите правила, които дават възможност на повече български момчета да играят в елита, така че фокусът ни е насочен изцяло към изграждането на нашите таланти. Те са бъдещето на националния отбор и ние ще направим всичко, което зависи от нас, за да се развият по най-добрия възможен начин".

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