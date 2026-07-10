"Научна фантастика": Леона Асланова отрече обвиненията за посредничество при натиск върху "ДаллБогг"

Леона Асланова категорично отхвърли твърденията, че е била посредник при оказване на натиск или опит за „превземане“ на застрахователното дружество „ДаллБогг“. В телевизионно интервю тя заяви, че никога не е предавала оферти, послания или информация от името на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) Пламен Данилов или на който и да е представител на регулатора към основателя на компанията Тихомир Каменов.

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По думите ѝ обвиненията на Каменов смесват факти с измислици и представляват „научна фантастика и криминален роман“, без да почиват на реални доказателства. Тя подчерта, че никога не е отправяла заплахи, не е изнудвала и не е искала облаги от когото и да било.

Срещата с представители на „Търговска лига“

Асланова разказа, че единствената ѝ среща с Тихомир Каменов е била на 16 април, а не на 17 април, както твърди той. По думите ѝ срещата е организирана по покана на служителката Таня Бохосян в офиса на „Търговска лига“.

Там тя се е срещнала за първи път с Тихомир Каменов, проф. Тони Веков и адвокат Димитър Стоянов. Според Асланова причината за поканата е била предложение да предостави комуникационни услуги с цел подобряване на отношенията на компанията с две държавни институции.

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Тя заяви, че е получила предложение за договор и споразумение за конфиденциалност, но след като се е запознала със случая в рамките на около 24 часа, е отказала да работи с тях. По думите ѝ никога не е получавала възнаграждение и между страните не са възникнали договорни отношения.

Отрича връзка с Пламен Данилов

На въпрос дали е провеждала срещи с Пламен Данилов непосредствено преди посещението си при Каменов, Асланова отговори, че познава Данилов и през годините са се срещали, но категорично отрече да е имало срещи или комуникация с него във връзка с Комисията за финансов надзор или случая с „ДаллБогг“.

Според нея твърденията, че е пренесла послание или предложение за рекет от името на Данилов, са напълно неверни.

Проверка по прокурорска преписка

Асланова потвърди, че е била поканена в Главна дирекция „Национална полиция“ да даде сведения по прокурорска преписка, образувана след сигнал на Тихомир Каменов. Тя уточни, че не е привлечена като обвиняема или свидетел, а единствено е дала сведения.

По думите ѝ въпросите са били свързани с това дали е комуникирала с КФН, дали е предавала оферти или послания и дали познава Пламен Данилов. На всички въпроси, с изключение на това дали го познава, е отговорила отрицателно.

„Опит за отклоняване на вниманието“

Асланова изрази мнение, че публичните обвинения срещу нея представляват опит да се отклони общественото внимание от проблемите на компанията. „Компания има много сериозни проблеми и се опитва да отклони вниманието, като предизвика голям публичен скандал“, коментира тя.

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Леона Асланова няма обяснение защо именно тя е станала обект на обвиненията, но смята, че е била използвана като удобна фигура в публичния конфликт около застрахователното дружество.