Ето я Стефания Колева на 52 и БЕЗ грим (СНИМКА)

Стефания Колева е една от най-обичаните и чаровни български актриси, която се радва на голяма популярност и в социалните мрежи. Наскоро 52-годишната звезда сподели снимка, на която е напълно естествена - на плажа и без грим. Разбираемо, кадърът събра много харесвания и положителни коментари от последователите си.

Похвали от почитателите ѝ

"Жените - като виното! Повече от прекрасно изглеждате. Толкова много позивитизъм излъчва вашето лице. Пожелавам повече слънчеви дни и да сме Живи!"

"Как отслабнахте толкова?! Споделете?! Изглеждате страхотно!!!!"

"Страхотна!!!"

"Стефи душичко, върхът си!"

Как изглежда денят ѝ без прожектори

"Без грим, рошава, много рошава. С кафе, куче, спорт, разходка и тишина. Обичам да се усамотявам така. Може би се готвя за по-шумните вечери", разкри преди време Колева пред bTV.

За красотата

"Трябва да се оглеждаш в очите на любимия човек, който да те желае и да вярва, че си най-красивото нещо, което е виждал. Важно е с какъв партньор си. Важно е да се чувстваш добре в кожата си. И, разбира се – умереност, движение и сън."

"Всеки нов ден ме зарежда. Дори когато нямаш сили, трябва да намериш начин да тръгнеш въпреки това. Бъди благодарен, че си тук и действай", категорична е актрисата.