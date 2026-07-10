Промяна в плана на Левски - топ трансфер на "Герена" се бави по интересна причина

Ръководството на Левски продължава усилената работа по лятната селекция, но се сблъска със сериозна пречка в процеса по привличането на една от трансферните си цели. Наскоро стана ясно, че от "Герена" са харесали балкански защитник, с когото да заменят контузения Стипе Вуликич. Става въпрос за централния бранител Вукашин Кръстич от Бачка Топола. Преди дни медиите разкриха, че сръбският клуб иска около 1 милион евро за услугите на футболиста, но от Левски са успели да свалят наполовина цената му.

Бавят трансфера на Кръстич на "Герена"

Трансферът на Кръстич бе смятан за сигурен и се очакваше да бъде обявен до дни, но е възникнала сериозна пречка по сделката. "Тема спорт" съобщава, че Бачка Топола мотае "сините" по една причина. Сръбският клуб все още е склонен да продаде защитника, но няма да го направи, докато не му намери подходящ заместник. Това се случва по желание на треньора на отбора Ненад Миляш, който не иска да остане без опции в отбраната си.

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На "Герена" се стремят към трансфер на защитник, за да подсилят задната линия на Хулио Веласкес. Причината е, че Кристиан Макун може да напусне до края на трансферния прозорец. Това оставя Веласкес с капитана Кристиан Димитров, Никола Серафимов и Стипе Вуликич в защитен план. Вуликич обаче още се възстановява от контузия, заради която отсъства от голяма част от миналогодишната кампания, и ще пропусне началото на сезона.

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