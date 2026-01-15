Андрей Йорданов за ЦСКА: Сбъднах една моя мечта – сигурен съм, че ще влезем в Топ 4

Едно от новите попълнения на ЦСКА Андрей Йорданов е изключително щастлив от трансфера си при „червените“. Както е известно, той пристигна в състава на Христо Янев от Ботев Пловдив. Левият бек е юноша на „армейците“ и племенник на бившия нападател на столичния гранд Евгени Йорданов. Преди да заиграе в Ботев Пловдив той бе част от тима на Пирин Благоевград, където работи с настоящия наставник на ЦСКА.

Андрей Йорданов говори пред колегите от „Дарик радио“ като сподели, че се чувства готов да носи фланелката на ЦСКА. Той също така разкри защо трансферът му при „червените“ преди близо две години се провали, както и какви са очакванията му за пролетния дял на шампионата.

„Щом съм тук, значи съм готов за ЦСКА“

„Чувствам се страхотно. Това е една моя мечта. Още от първия ден се чувствам много добре в отбора. Убеден съм, че ще направим силен лагер. Щом съм тук, значи съм готов за ЦСКА. За интереса на ЦСКА разбрах около два месеца преди края на полусезона. Тогава бях футболист на Ботев Пловдив и бях длъжен да давам максимума за този клуб".

„Ботев е страхотен отбор с хора, които работят с желание и сърце. Благодаря на г-н Филипов и на всички в управлението – отношението към мен беше изключително. Проведохме много нормален и човешки разговор. Казах моята гледна точка, той ми каза, че няма да ме спира. Пожелахме си успех и запазихме отлични отношения“.

Грешката, която попречи трансферът да се реализира по-рано

„Още след Пирин трябваше да съм в ЦСКА. Тогава допуснах глупава грешка – няма да го крия. Бях подписал предварителен договор с Ботев и трансферът не се случи. Радвам се, че сега съдбата ми даде втори шанс. Тогава с мен говореха г-н Орманджиев и г-н Филип Филипов. От моя страна направих всичко, което можех. Казах на тогавашния спортен директор на Ботев – Артур Платек, че искам да отида в ЦСКА, че е станала грешка и опитах всичко, но той ми каза, че няма да ме пусне и че не се продавам“.

„Платек е изключителен професионалист и много ми помогна в престоя ми в Ботев. Имах трудни моменти с тежката контузия, но винаги ме подкрепяше и ми даваше съвети. В моята глава още след Пирин бях готов за ЦСКА. Със сигурност Ботев ми помогна и беше крачка напред. Не съжалявам за нищо – научих много, работих с добри специалисти и добри играчи. В крайна сметка се радвам, че така се стекоха обстоятелствата“.

Къде ще завърши сезона ЦСКА

„Още когато идвах в ЦСКА, знаех, че ще има конкуренция. Това е нормално. ЦСКА е най-големият отбор в България и е нормално на всяка позиция да има по двама равностойни футболисти. Който покаже повече – той ще играе. Не се притеснявам от нито едно крило в България“.

„Сигурен съм, че ЦСКА ще влезе в топ 4, а след това ще видим. Футболът е непредвидима игра и всичко е възможно. Ние ще направим всичко, което зависи от нас. Обстановката е много добра. Колективът е на първо място. Тепърва ще се напасваме и ще свикваме с изискванията на треньора. Това е мястото да изградим този колектив и този дух и съм сигурен, че ще го направим. Към феновете на ЦСКА – каквото и да кажа, ще е малко. Знаете с какви фенове разполагаме. Бих им казал да бъдат до нас във всеки мач, както винаги са били. Ние ще дадем всичко от себе си отборът да бъде там, където му е мястото“, заяви футболистът.

