ЦСКА следи внука на Маргарита Хранова

Ръководството на ЦСКА следи внимателно ситуацията с един от най-перспективните млади футболисти у нас. Става въпрос за 20-годишния офанзивен полузащитник на Дунав Русе Кристиян Бойчев. Това призна изпълнителния директор на „драконите“ Диян Димов пред колегите от „Мач Телеграф“. По думите му „червените“ са проявили интерес към внука на естрадната прима Маргарита Хранова още преди месеци, но за момента няма нищо конкретно.

Кристиян Бойчев е юноша на Септември София. През лятото на 2022-ра той преминава в ЦСКА 1948, където играе за втория и третия отбор на тима от Бистрица. В началото на 2025 година той бе освободен и подсили Дунав Русе като свободен агент. До момента офанзивният халф има на сметката си общо 35 двубоя за „драконите“ във всички турнири, в които е реализирал 9 попадения и е направил три асистенции.

Кристиян Бойчев се представя отлично в Дунав Русе

„Преди месеци имаше интерес от ЦСКА към Кристиян Бойчев, но нищо конкретно. Бойчев е единственият футболист без професионален договор с нас, заради казус с бележките. Но този въпрос вече е към разрешение, защото преговаряме за контракт с него и желанието му е да остане при нас“.

„Той е един от най-перспективните млади играчи в България. Голяма роля за неговото израстване има и старши треньорът Георги Чиликов, който го разви по правилния начин. Надявам се Кристиян да ни помогне и през пролетта да постигнем целта си, а тя е да влезем в елита“, заяви Диян Димов.

