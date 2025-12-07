Без експерименти, но с лека изненада от Веласкес: Левски се позаблява срещу беззъб слабак в Първа лига

Левски постигна категоричен успех с 3:1 при визитата си на Спартак Варна в двубой от 19-ия кръг на Първа лига. На "Коритото" Евертон Бала реализира две попадения през първото полувреме, като второто дойде след пребита дузпа. В началото на втората част Майкон уби интригата. Георг Стояновски намали в 88-ата минута. Столичани се забавляваха на терена и често опитваха технични комбинации.

Старши треньорът Хулио Веласкес този път не изненада с титулярния състав, но направи първите си смени чак в 75-ата минута въпреки комфортния аванс на тима си. Така Левски ще посрещне Нова година на върха в класирането. Грандът събра 44 точки и води с 8 пред ЦСКА 1948, който е с мач по-малко. Лудогорец е трети с 33 пункта и две неизиграни срещи.

Левски победи Спартак Варна

Гостите натиснаха от самото начало. Ковальов се намеси добре при изстрел на Майкон в шестата минута. Малко по-късно бразилският ляв бек отправи и неточен удар. В средата на полувремето Костадинов се включи от втора позиция, получи подаване и намери Бала в наказателното поле. Куршума овладя и шутира, за да матира Ковальов.

Два гола на Бала

В 36-ата Евертон пак тества противниковия страж, който се справи. В 40-ата минута Алдаир бе фаулиран в наказателното поле, а главният съдия посочи бялата точка. Зад топката застана Бала, чието изпълнение бе отразено от Максим Ковальов. Вратарят обаче бе пред голлинията, заради което се наложи пребиване на 11-метровия наказателен удар. От втория опит Куршума не сгреши - 0:2.

Веласкес направи смени чак в 75-ата минута

В 52-рата минута Кирилов асистира на Майкон, който на празна врата вкара за 0:3. Последва период на териториално предимство за Левски. Момчетата на Веласкес показаха доста технични комбинации, които обаче не доведоха до гол. Самият специалист пък направи първите си смени четвърт час преди да изтече редовното време, когато пусна Търдин и Фабиен на мястото на Костадинов и Кирилов. Сангаре стреля с глава в аут при една от по-интересните ситуации. В 79-ата минута на Вуцов му се наложи да прави спасяване.

В ответното нападение лош пас на Фабиен опропасти голов шанс. В 87-ата минута Стояновски вкара на празна врата при контраатака. Първоначално попадението бе отменено, но ВАР го потвърди. В самия край Рупанов пропусна сам срещу Ковальов.

