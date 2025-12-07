Венци Стефанов: Нищо, че потрошиха стадиона - иска ми се Левски да направи нещо повече тази година!

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде обширно интервю в предаването „Арена Спорт“ по БНТ. Той изненада с коментар за шансовете на Левски да прекрати дългогодишната хегемония на Лудогорец. Оказа се, че бизнесменът иска "сините" да направят нещо повече тази година, макар че по негови думи са потрошили стадион "Александър Шаламанов". Основната причина за това желание на Стефанов е уважението, което изпитва към мажоритарния собственик на Левски Наско Сираков.

Стефанов иска Левски да направи нещо заради Сираков

"Нищо, че потрошиха стадиона, това е до първите 7 години, иска ми се Левски да направи нещо повече тази година. Много уважавам Наско Сираков и труда, който той полага да се изградят нещата в Левски. Наско заслужава награда и уважение. Друг не би могъл да спаси Левски. Никой“, заяви Стефанов.

По-рано в хода на интервюто той даде мнението си и за победата на Славия над Левски. „Срещу Левски беше най-добрата ни игра. Най-важното е, че момчетата промениха много неща в играта си от началото на първенството, напипаха точните места, където трябва да ударят и удариха. Казаха, показаха и наказаха. Един преподава, друг трябва да си води записки, а не да чупи седалките. Пиши момче, млад си, ще се научиш на някои работи", каза в типичния си стил бизнесменът.

"220-230 седалки са счупени след мача с Левски, за тях това е нищо, то си е като хрема – минават, чупят и заминават. Веласкес счупи скамейка и стената зад седалките. Емоционален младеж, по-добре да се концентрира върху работата си с футболистите, отколкото емоциите му да взимат връх. Иначе е симпатичен човек, испанец“, коментира Венци Стефанов ексцесиите от двубоя с Левски от миналия четвъртък.

