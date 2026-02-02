БФС даде "зелена светлина" на Левски да картотекира Око-Флекс, от Ботев Пловдив заплашиха Гонзо с ФИФА и УЕФА

Ръководството на Ботев Пловдив излезе с нова позиция по казуса с преминаването на Армстронг Око-Флекс в Левски. Както е известно, ирландецът бе собственост на „канарчетата“, но подсили „сините“, след като столичани активираха откупната му клауза. Още тогава шефовете на „жълто-черните“ алармираха, че от Левски са контактували нерегламентирано с бащата на футболиста, а това е в разрез с разпоредбите. Въпреки това днес Спортно-техническата комисия към БФС дадоха "зелена светлина" на "сините" да картотекират Око-Флекс.

От Ботев пуснаха днес дълга декларация, в която изразяват възмущението си от решението на СТК. Причината е, че до днешния ден, 2 февруари, в електронното първенство на централата не съществува подадено искане от Левски към Ботев за правата на Око-Флекс. Шефовете на „канарчетата“ призоваха президента на централата Георги Иванов да въведе ред. В противен случай пловдивчани ще сезират ФИФА и УЕФА „за съмнения в неправомерни действия и тенденциозно администриране на футболните процеси в България“.

Ботев се възмути от позицията на СТК

„ПФК Ботев Пловдив изразява категоричното си възмущение от скандалната позиция на Спортно-техническата комисия по казуса с Армстронг Око-Флекс от 02.02.2026 година. Към 15:30 часа на днешния ден в Електронното първенство на БФС не съществува подадено искане от страна на ПФК Левски София към ПФК Ботев Пловдив относно правата на футболиста. Въпреки този безспорен факт, Българският футболен съюз си позволява да заема публична и предварителна позиция“.

„За нас е напълно необяснимо и недопустимо БФС да се намесва по толкова едностранен начин в спор между два от най-големите клубове в България, при липса на официални и валидни действия от една от страните. В началото на годината един от ръководителите на ПФК Левски София – Даниел Боримиров – заяви, че вярва във феърплея и очаква „удари под кръста“. Днес става ясно, че тези думи са били не повече от евтин популизъм пред хилядите „сини“ привърженици, а реалните действия на ПФК Левски София са в пълен разрез с принципите на коректност и феърплей между клубовете“.

„Призоваваме Българския футболен съюз, в лицето на президента му г-н Георги Иванов, незабавно да въведе ред в работата на подчинените си комисии и да гарантира равнопоставено и уважително отношение към всички клубове. В противен случай ПФК Ботев Пловдив ще бъде принуден да сезира компетентните органи на ФИФА и УЕФА за съмнения в неправомерни действия и тенденциозно администриране на футболните процеси в България“, се казва в позицията на Ботев.

