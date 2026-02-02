Добри новини за Христо Янев: ЦСКА вдигна нов за мача с Арда

Треньорът на ЦСКА Христо Янев получи отлични новини само няколко дни преди първия официален мач на „армейците“ от пролетния дял на родния шампионат. Става въпрос за 23-годишното колумбийско крило на „червените“ Алехандро Пиедраита. Фланговият футболист получи контузия в бедрото по време на последната контрола на българския гранд в Турция срещу южнокорейския Гангуон.

ОЩЕ: Левски би ЦСКА по трансфери?! Сираков си върза гащите за Лудогорец - прогнози | Точно попадение

Алехандро Пиедраита е възстановен от контузия

Заради травмата Алехандро Пиедраита пропусна последната проверка на ЦСКА преди подновяването на първенството срещу Дунав Русе. През изминалите дни той се подготвяше по индивидуална програма, но се очаква днес или утре да поднови занимания наравно със своите съотборници. Това означава, че колумбиецът най-вероятно ще бъде на разположение на Христо Янев за предстоящия двубой срещу Арда Кърджали.

ЦСКА посреща Арда на 6 февруари

ЦСКА подновява участието си в Първа лига с домакинство на Арда. Двубоят е насрочен за петък, 6 февруари от 17:45 часа като срещата ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“. Мачът е много важен и за двата тима, които искат да стартират пролетния дял на първенството с победа.

В момента ЦСКА заема петото място във временното класиране в Първа лига с 31 точки. Арда Кърджали пък се намира на незавидната 10-та позиция в подреждането с 24 пункта в своя актив.

ОЩЕ: Бивш капитан на ЦСКА изригна по адрес на Кареасо: Да пътува тоя глупак!