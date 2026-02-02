Ще играе ли Хуан Переа срещу Лудогорец?

В навечерието на двубоя за Суперкупата на България между Левски и Лудогорец старши треньорът на „сините“ Хулио Веласкес даде пресконференция. Испанецът говори за състоянието на отбора, като сподели и какво най-много го притеснява преди мача. Освен това, той отговори и на въпроси за състава на Левски. Специалистът разкри кой със сигурност отпада от групата за мача и какво знае относно наличността на новото попълнение – нападателя Хуан Переа.

Хулио Веласкес: „Все още очаквам информация за Хуан Переа“

На пресконференцията Хулио Веласкес говори за състоянието на отбора и разкри какво го притеснява преди срещата. Ето какво каза испанския специалист за състава: „Да, наясно съм с тези, които ще започнат. Все още остава една тренировка следобед, след която ще стане ясно и какво конкретно сме предвидили за утре. (Карл) Фабиен със сигурност отпада за двубоя утре. Все още очакваме информация дали (Хуан) Переа ще бъде картотекиран за мача утре. Надявам се преди тренировката да имам тази информация“.

„Никога не е ясно“

Веласкес говори и за изхода от двубоя и формата на Лудогорец: „Никога не е ясно. Лудогорец влиза в срещата след много сериозни мачове, добил е ритъм срещу много сериозни противници. Но няма да губя време дали това е преимущество или не. Трябва да се съсредоточим върху нашите качества и как ще играем“. Мачът за Суперкупата на България ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“ на 3 февруари от 18 ч.

