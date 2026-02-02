Звезда на Левски надъха „сините“ фенове преди финала за Суперкупата срещу Лудогорец

Един от основните футболисти на Левски надъха феновете на тима и неговите съотборници преди финала за Суперкупата на България срещу Лудогорец. Става въпрос за левия краен защитник на столичния гранд Майкон. Както е известно, двубоят между двата тима е насрочен за утре, 3 февруари от 18:00 часа като ще се проведе на Националния стадион „Васил Левски“ в центъра на София.

Очаква се на трибуните да има над 15 000 души

Майкон използва социалните мрежи, за да внесе яснота около подготовката на Левски за предстоящия мач. Именно двубоят с Лудогорец ще бъде първият официален мач за „сините“ през пролетния дял. Феновете на столичани също чакат с нетърпение сблъсъка като до момента са продадени над 12 хиляди билета. Очаква се в деня на мача да бъдат изкупени още входни талони и, въпреки лошото време в София, на трибуните да има над 15 000 зрители.

„Да тръгваме!“

„Интензивна подготовка с поглед към втората половина на сезона. Работим здраво, за да се развиваме и да се представим добре при завръщането ни – за Суперкупата на България. Да тръгваме! Само Левски!“, написа Майкон.

През този сезон Майкон се представя на много високо ниво. До момента бразилският бек има на сметката си общо 26 мача за Левски във всички турнири. В тях той се е отличил с четири попадения и 5 асистенции.

ОЩЕ: Хулио Веласкес разкри какво го притеснява преди мача с Лудогорец за Суперкупата