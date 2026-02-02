Венци Стефанов призова шеф на тим от Първа лига да се явят на детектор на лъжата, млада звезда на Славия не се продава!

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов говори пред медиите преди подновяването на родното първенство. Босът на най-стария столичен клуб говори по редица теми свързани с „белите“ и българския футбол. Бизнесменът взе отношение и по темата от преди няколко месеца, когато сподели, че от ръководството на Ботев Пловдив са опитали да „пробият“ състезател на Славия точно преди мача между двата тима. Стефанов дори призова шефа на „канарчетата“ Илиян Филипов, който го съди за 20 000 лева, двамата да се явят на детектор на лъжата.

Венцеслав Стефанов коментира и случващото се в Славия преди пролетния дял в шампионата. Той призна, че е получил оферти за няколко играчи на „белите“, между които и младата звезда Кристиян Балов. Босът на столичани бе категоричен, че на този етап крилото не се продава.

Илиян Филипов съди Стефанов за 20 000 лева

„Господин Филипов ме съди за 20 000 лева за обида. Бил съм го обидил, че съм казал, че негов човек се е обаждал на мой футболист. Всичко това е документирано от полицията, не ме притеснява, макар да ме съди в Пловдив, можеше и в Марково, ако иска. Аз му предлагам двамата да се явим на детектор на лъжата. МВР е достатъчно компетентно и там да се види кой прав, кой крив. Може и вие да присъствате”.

„Ако е мъж, носи панталони, не такива съдии-мъдии, ще го местим… на детектор на лъжата! Право куме в очи. Това предлагам. Нека пред вас да каже съгласен ли е, или не. Няма смисъл да разговарям. Веднъж се чух с него по телефона. Аз вярвам 100% на човека, който дойде. Оказа се, че момчето казва истината. Аз изключвам този човек (б.р. - Илиян Филипов). За мен е толкова далеч от футбола, колкото съм аз от Марс“.

В Славия са получили оферти за няколко техни играчи

„Има интерес към други футболисти на Славия, но не мисля, че ще продадем някого, освен ако не е много добра оферта за клуба и играча. Идват отдолу още играчи, спокоен съм. Не купуваме, за да има Славия, ние създаваме. Доволен съм от това, което произвежда школата. Балов не се продава! Имаме много предложения за него. Ако се продаде, трябва да бъде в сериозен клуб за сериозни пари“.

„Ако се казва Балов, ще струва 1 милион, ако се казва Балович, ще струва 10 милиона. Тогава, когато оценката е спрямо качествата, а не там къде играе, тогава може да говорим за сериозен трансфер. Има за него, има за Кристиян Стоянов, също добър и талантлив. Взехме момчета и от втория отбор, също показват перфектни качества, малкият Максимилиан Лазаров, ляв крак, ляв бек“, обяви Венци Стефанов.

