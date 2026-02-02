Бивш капитан на ЦСКА изригна по адрес на Кареасо: Да пътува тоя глупак!

Един от бившите капитани на ЦСКА атакува остро Марселино Кареасо след новината, че колумбиецът ще подсили вечния съперник на „червените“ - Левски. Става въпрос за двукратния носител на Купата на България с „армейците“ Борис Галчев. Както е известно, преди дни стана ясно, че бившият халф на ЦСКА ще се завърне у нас, но този път с екипа на „сините“. За момента обаче сделката все още не е финализирана.

Боби Галчев е известен със своя нрав

Малко след публикуването на новината за преминаването на Марселино Кареасо на стадион „Геопрги Аспарухов“ Борис Галчев изригна срещу 26-годишния полузащитник. Бившият капитан на ЦСКА бе тагнат от фен в социалните мрежи, за да коментира трансфера. Галчев, който е известен със своя нрав, заяви в типичния си стил: „Да пътува тоя глупак. Нама да липсва на никого“.

Това не е първият път, в който Галчев атакува Кареасо

Това не е първият път, в който Борис Галчев атакува Марселино Кареасо. Бившият халф на ЦСКА скочи на южноамериканеца през миналата година след един мач срещу Славия. Тогава „червените“ отстъпиха пред своя съперник на стадион „Александър Шаламанов“, а след резила футболистите отидоха да се извинят на феновете. Кареасо обаче отказа и се прибра демонстративно в съблекалнята. След изцепката Галчев изригна срещу халфа в социалните мрежи като заяви: „Оня глупак Марселино Кареасо дали може да направи боб в гърне? Д**ба тоя мизерник“.

