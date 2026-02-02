2232 места в столични детски ясли са под риск

Въпросът за мястото на детските ясли в системата на грижите за най-малките деца отново бе поставен на дневен ред от столичния кмет Васил Терзиев. Той предлага яслите да бъдат включени в системата на предучилищното образование, като се въведе по-гъвкав модел за осигуряване на медицински персонал.

Към момента яслите са част от системата на здравеопазването и за всяка яслена група по закон трябва да бъде осигурен медицински специалист - медицинска сестра, лекарски асистент, акушерка или фелдшер. Според Терзиев именно това изискване създава сериозни затруднения за функционирането на системата.

Все още не са представени конкретни текстове за промени в националното законодателство, като на този етап се оповестяват единствено намерения. По думите на кмета обаче голям брой яслени места в столицата са под риск заради застаряващия медицински персонал. Още: За всяко дете - детска градина: Сгради и да има, учители от къде?

"2232 яслени места в София са под риск, ако медицинските сестри над 70 години се пенсионират. Причината е ясна - по действащото законодателство всяка яслена група трябва задължително да има поне една медицинска сестра", обясни Терзиев. Той допълни, че при липса на кадри се затварят групи, дори когато има сгради, оборудване и деца, чакащи за прием.

Според него преминаването на яслите към системата на предучилищното образование ще позволи по-гъвкаво управление на човешките ресурси. "Тези промени не означават съкращения, а по-добра организация на работата и възможност специалистите да бъдат там, където нуждата от медицинска грижа е най-голяма", подчерта кметът.

Темата не се повдига за първи път. През 2022 г. подобни идеи доведоха до остро противопоставяне с медицинското съсловие след внесен законопроект за промени в закона за предучилищното и училищното образование. Проектът предвиждаше самостоятелните ясли да бъдат преобразувани в детски градини, но след сериозни критики и напрежение между различни професионални и политически групи беше оттеглен. Още: Васил Терзиев с обещание: До края на 2027 г. няма да има неприети деца в градина и ясла

И настоящото предложение вече среща резерви. В Столичната община е постъпило писмо от Медицинска федерация "Подкрепа", в което се изразява тревога от посоката на обсъжданите промени. Според Терзиев обаче София не може да си позволи съществуващи сгради да остават неизползвани заради структурен недостиг на персонал.