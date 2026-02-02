Любопитно:

2232 места в столични детски ясли са под риск

02 февруари 2026, 18:00 часа
Въпросът за мястото на детските ясли в системата на грижите за най-малките деца отново бе поставен на дневен ред от столичния кмет Васил Терзиев. Той предлага яслите да бъдат включени в системата на предучилищното образование, като се въведе по-гъвкав модел за осигуряване на медицински персонал.

Към момента яслите са част от системата на здравеопазването и за всяка яслена група по закон трябва да бъде осигурен медицински специалист - медицинска сестра, лекарски асистент, акушерка или фелдшер. Според Терзиев именно това изискване създава сериозни затруднения за функционирането на системата.

Все още не са представени конкретни текстове за промени в националното законодателство, като на този етап се оповестяват единствено намерения. По думите на кмета обаче голям брой яслени места в столицата са под риск заради застаряващия медицински персонал. Още: За всяко дете - детска градина: Сгради и да има, учители от къде?

"2232 яслени места в София са под риск, ако медицинските сестри над 70 години се пенсионират. Причината е ясна - по действащото законодателство всяка яслена група трябва задължително да има поне една медицинска сестра", обясни Терзиев. Той допълни, че при липса на кадри се затварят групи, дори когато има сгради, оборудване и деца, чакащи за прием. 

Според него преминаването на яслите към системата на предучилищното образование ще позволи по-гъвкаво управление на човешките ресурси. "Тези промени не означават съкращения, а по-добра организация на работата и възможност специалистите да бъдат там, където нуждата от медицинска грижа е най-голяма", подчерта кметът.

Темата не се повдига за първи път. През 2022 г. подобни идеи доведоха до остро противопоставяне с медицинското съсловие след внесен законопроект за промени в закона за предучилищното и училищното образование. Проектът предвиждаше самостоятелните ясли да бъдат преобразувани в детски градини, но след сериозни критики и напрежение между различни професионални и политически групи беше оттеглен. Още: Васил Терзиев с обещание: До края на 2027 г. няма да има неприети деца в градина и ясла

И настоящото предложение вече среща резерви. В Столичната община е постъпило писмо от Медицинска федерация "Подкрепа", в което се изразява тревога от посоката на обсъжданите промени. Според Терзиев обаче София не може да си позволи съществуващи сгради да остават неизползвани заради структурен недостиг на персонал.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
София Детски ясли Васил Терзиев
