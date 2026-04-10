БФС обяви кой ще е главен съдия на Вечното дерби между ЦСКА и Левски

Младият 28-годишен съдия Мариян Гребенчарски от Самоков ще ръководи първото си „вечно дерби“ в едва третия си пълен сезон в efbet Лига, стана ясно днес след обявените съдийски назначения от БФС.

Помощници на Гребенчарски ще бъдат изключително опитните Иво Колев и Георги Тодоров, които са и международна категория. Също опитна подкрепа получава и от системата за видеоповторения (ВАР), където главен ВАР-съдия е Никола Попов, а ще му помага Димитър Димитров.

Левски води в класирането на Първа лига с 9 точки пред актуалния шампион и преследвач Лудогорец, като мачът с ЦСКА има много специален заряд и заради този факт, освен историческото съперничество.