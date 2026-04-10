Георги Иванов вдигна мерника на Кабаков: бъдещето на съдията в елита е под въпрос

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов излезе с позиция относно последните действия на рефера Георги Кабаков. Неколкократният носител на наградата за най-добър съдия на България забърка името си в различни полемики през последните седмици. В позицията си Иванов пише, че е изчакал да мине последната среща, която Кабаков води и призовава Съдийската комисия да преразгледа участието на рефера в мачовете, които са му поверени.

Георги Иванов: “ Категорично заявявам несъгласието си“

Ето и позицията на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов: “ Изчаках да се изиграе мачът между Лудогорец и Черно море, който бе поверен на Георги Кабаков, за да изразя своята позиция по темата, без да се нагнетява допълнително общественото напрежение. Категорично заявявам несъгласието си с обяснението, дадено от Съдийската комисия във връзка със спорния момент за неотсъдена дузпа в срещата между Берое и ЦСКА.

“Призовавам Съдийската комисия“

Като президент на Българския футболен съюз държа на обективността в съдийските решения и поради тази причина обръщам внимание на Съдийската комисия да прояви още по-голяма обективност в професионалната си преценка и да преразгледа решенията на ВАР съдията на мача Берое – ЦСКА. Призовавам Съдийската комисия да преразгледа участието на Георги Кабаков в срещите до края на шампионата“.

