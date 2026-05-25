Трансферна бомба на "Герена": Левски плаща 1,5 милиона евро за бразилско острие от Португалия

ПФК Левски финализира мащабен трансфер, привличайки бразилското крило Рейналдо от португалския Санта Клара. Според информация на авторитетното издание "O Jogo", столичният гранд ще заплати сумата от 1,5 милиона евро, за да придобие 80% от правата на 24-годишния футболист. Тази инвестиция подчертава сериозните финансови възможности на клуба и ясната амбиция на ръководството за сериозно надграждане на състава през летния трансферен прозорец.

Левски се подсилва с бразилското крило Рейналдо за предстоящата кампания

Рейналдо, който предпочита да оперира на левия фланг на атаката, притежава солиден опит в португалския футбол, въпреки сравнително младата си възраст. Кариерата му започва в школите на бразилските Крисиума и Атлетико Паранензе, след което преминава през отборите на КС Алагоано и Гуарани. След трансфера си в Европа той изиграва ключова роля за промоцията на Алверка, а през изминалата кампания защитаваше цветовете на елитния Шавеш като преотстъпен. В рамките на 31 официални срещи за тима бразилецът демонстрира висока ефективност, записвайки шест попадения и три асистенции в едно от най-силните първенства на Стария континент.

Трансферът е ключов елемент от стратегията на "сините" след края на сезон 2025/2026. През изминалата кампания отборът беше стабилен в защита, но му липсваше скорост и креативност в нападение, което доведе до загуба на точки. С привличането на Рейналдо ръководството цели да реши тези проблеми и да подготви състава за новия сезон 2026/2027. Основните приоритети пред клуба остават пробив в груповата фаза на европейските турнири и решителна борба за титлата в Първа лига, като се разчита бразилецът да добави нужната острота и индивидуална класа в атаката на тима.

