Уволнен ли е Хьогмо? От Лудогорец разкриха бъдещето му

Българският шампион Лудогорец не е уволнил Пер-Матиас Хьогмо! Наставникът няма да води "орлите" в мача срещу ЦСКА от последния кръг от плейофите на Първа лига, но остава старши треньор на отбора. Хьогмо не се намира в България и няма да бъде край тъчлинията за мача с ЦСКА поради лични причини, съобщиха от Diema Sport, позовавайки се на информация от клуба от Разград.

Хьогмо не е в България, но остава в Лудогорец

По-рано се появи информация, че Лудогорец се е разделил с Хьогмо. Слуховете за раздяла се подсилиха от отсъствието на норвежкия специалист, който ще бъде заместен от помощника си Микаел Старе. Оказва се обаче, че отсъствието на Хьогмо има логично обяснение. Той е трябвало да напусне България по лични причини, но договорът му с Лудогорец е все още действащ.

Агентът на Хьогмо ще води преговори за удължаването на договора му с Лудогорец

Нещо повече: агентът на Хьогмо е в България, за да води преговори за удължаването му. Това означава, че норвежецът може да остане начело на Лудогорец и през новия сезон. Припомняме, че Хьогмо бе назначен през есента на мястото на Руи Мота, като "орлите" вече бяха изостанали значително в битката за титлата в Първа лига. Той стигна и до елиминациите на Лига Европа.