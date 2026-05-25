Локомотив отново е господар на Пловдив! Европа е на един мач разстояние

Локомотив (Пловдив) ще играе бараж за участие в турнира Лига на конференциите, след като завърши на пето място в крайното класиране на Първа лига. В последния плейофен кръг във втората четворка на таблицата „черно-белите“ спечелиха пловдивското дерби с Ботев с 2:1 и така се възползваха от загубата на Черно море от Арда (Кърджали) с 2:3 в другия двубой, за да изпреварят с точка и двата тима в битката за петата позиция.

Героят за „железничарите“ в дербито на „Лаута“ бе Жоел Цварц, който реализира и двете попадения за успеха на своя тим, докато Никола Илиев се разписа за "жълто-черните". Така Локомотив записа втора поредна победа в плейофите срещу Ботев, който завършва осми. Това бе и рекордно пето дерби между двата пловдивски тима в рамките на един сезон.

В минутите преди началния съдийски сигнал старши треньорът на Локомотив Душан Косич трябваше да направи принудителна смяна в своя стартов състав, след като Парвиз Умарбаев получи травма на загрявката и вместо него от първата минута започна Георги Чорбаджийски.

Първият точен удар в мача дойде в 13-ата минута, когато Самуел Калу завърши добре свой индивидуален пробив по левия фланг, но Боян Милосавлевич внимаваше и улови. Осем минути по-късно „черно-белите“ поведоха в резултата с първата си голова възможност. Тодор Павлов центрира остро от левия фланг и Даниел Наумов не прецени добре ситуацията, за да може Жоел Цварц да отклони в мрежата за 1:0.

Само четири минути след това Никола Илиев реализира изравнителен гол за „канарчетата“, но след преразглеждане на ситуацията с помощта на системата ВАР попадението бе отменено заради засада на Карлос Меоти в хода на атаката. Точно след половин час игра Локомотив пропусна отличен шанс да удвои своя аванс. Антоан Конте сбърка фатално в собствената половина и практически изведе Каталин Иту сам срещу Даниел Наумов. Завършващият изстрел на румънеца обаче премина покрай гредата.

В 34-ата минута „жълто-черните“ изравниха. Точен отново бе Никола Илиев с красиво изпълнение на пряк свободен удар на около 25 метра от вратата на Милосавлевич, който нямаше шанс за реакция. В добавеното време на първата част играчите на Лъчезар Балтанов можеха да осъществят пълен обрат. Самуел Калу проби отляво и остави за Карлос Меоти, който стреля опасно, но топката срещна гредата. Малко след това пък „черно-белите“ отговориха със силен шут на Каталин Иту от дистанция, отразен от Даниел Наумов. Така почивката дойде при равенство 1:1.

Второто полувреме започна с точен изстрел на Никола Илиев, но право в ръцете на Милосавлевич. В 52-рата минута Лукас Риян спря с гърди пред голлинията точно изпълнение на Самуел Калу. При последвалото нападение на Локомотив пък Даниел Наумов демонстрира блестящ рефлекс, за да отрази удар на Цварц от границата на наказателното поле.

Само две минути по-късно отбраната на Ботев отново се пропука. Колективна грешка на защитата позволи на Каталин Иту да стреля с глава от близо и макар Наумов да отрази, след това Цварц нямаше как да сбърка при добавката за 2:1. В 62-рата минута нидерландският нападател можеше да оформи своя хеттрик, но шутира в гредата след прецизно центриране на Севи Идриз.

В 77-мата минута „канарчетата“ организираха бърза контраатака, започната и завършена от Чимези Уилямс, но Калоян Костов се намеси решително, за да не позволи топката да попадне във вратата на „железничарите“.

До края на срещата "жълто-черните" притиснаха своя съперник в търсене на изравнително попадение, но Локомотив удържа аванса си и така си осигури участие в баража за Лигата на конференциите, където ще срещне ЦСКА 1948 или Лудогорец.

