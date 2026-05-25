Кошмарно: ЦСКА може да срещне могъщ европейски гранд по пътя към Лига Европа

ЦСКА направи голямото си постижение за този сезон, като спечели Купата на България. Освен престижния трофей, “червените“ си осигуриха и място в предварителните квалификационни кръгове на Лига Европа. За тях остава още един мач през настоящия сезон, който може дори да ги изпрати на второто място, но вече имат притеснения за следващата кампания, за които да мислят. ЦСКА може да срещне Бенфика още във втория предварителен кръг в Лига Европа.

Бенфика ще трябва да играе квалификации

ЦСКА ще бъде поставен отбор в жребия, като вече са ясни и потенциалните съперници на “червените“. Но ако преодолее първия квалификационен кръг, отборът на Христо Янев може да има много сериозна конкуренция във втория. Португалският гранд Беника също ще трябва да премине през квалификациите. Това стана ясно, след като Спортинг Лисабон загуби финала за Купата на Португалия от втородивизионния Торензе.

Още: Хьогмо напуска: ето кой ще води Лудогорец в битката за Европа срещу ЦСКА

Освен Бенфика, ЦСКА може да срещне и ПАОК

“Лисабонските орли“ завършиха трети в първенството, но след като тимът от второто ниво спечели Купата на страната, си гарантира място в основната фаза и изхвърли Бенфика. В квалификациите отборът, доскоро воден от Жозе Моуриньо, ще бъде с най-висок коефициент от 90. Втори ще бъде тимът на Кирил Десподов ПАОК с коефициент от 48.250. Така и двата гранда попадат в групата с потенциални съперници на ЦСКА, ако “червените“ преодолеят първия предварителен кръг.

Още: Ференцварош се намесва в битката на Левски и ЦСКА за звезда на Лудогорец