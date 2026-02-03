Войната в Украйна:

Двукратен шампион с Лудогорец: Авансът на Левски в Първа лига е добър, но „орлите“ няма да се откажат с лека ръка от битката!

03 февруари 2026, 11:12 часа 146 прочитания 0 коментара

Днес Левски и Лудогорец се изправят един срещу друг във финала за Суперкупата на България. Двубоят ще се състои на Националния стадион в София и ще бележи началото на пролетния дял в родния футбол. До началото на март пък двата тима ще се срещнат още два пъти – в турнира за Купата на страната и в Първа лига. Именно Левски и Лудогорец са основните фаворити за спечелване на титлата през този сезон.

Двукратният шампион на България с Лудогорец Стойчо Стоев коментира предстоящите сблъсъци между двата отбора. Бившият треньор на „орлите“ говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като бе категоричен, че ни очаква много интересна пролет.

ОЩЕ: Левски би ЦСКА по трансфери?! Сираков си върза гащите за Лудогорец - прогнози | Точно попадение 

Сблъсъкът за Суперкупата

„Този мач е за третият по значение трофей у нас. Все пак титлата и Купата са пред него, но е престиж да го спечелиш. Остава в историята на клуба, който го вдигне. Но за мен по-интересен е самият сблъсък между Лудогорец и Левски, а не кой ще триумфира със Суперкупата. Защото това са основните конкуренти за титлата. От голямо значение ще е кой ще победи заради самочувствието и увереността на дадения отбор в предстоящите битки. Както знаем, след мача за Суперкупата е четвъртфиналът за купата на 11 февруари, а в началото на март предстои и двубой за първенството в Разград. От тази гледна точка ще е много интересен мачът“.

Стойчо Стоев

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

„Знаем много добре качествата на Крус и Дуа. Добри нападатели, които могат да решават мачове. Предполагам, че доста ще вдигнат нивото на Лудогорец в офанзивен план. Като цяло се вижда стабилитет във всички линии при разградчани. Пролетта ще бъде интересна. Око-Флекс и Переа показаха много добри игри в Ботев и Локомотив. Очаквам да помогнат на Левски в предстоящите трудни битки в шампионата и за Купата. А и е добре, че на двамата няма да им е нужно време за адаптация, тъй като свикнаха с българския футбол“.

Кой ще вдигне титлата?

„Сините“ направиха добри трансфери. В офанзивен план нещата изглеждат на място, но да видим как ще е в дефанзивен. Изпълнителите останаха същите. Не че се справиха лошо през есента, но предстоят трудни мачове и може би нямаше да е излишно да бъде взет още един защитник. Лудогорец сега ще се опита по всякакъв начин да скъси дистанцията. Няма с лека ръка да се откаже от борбата за титлата“.

Лудогорец

„Трудно е към днешна дата да кажем, че Левски ще вдигне титлата в края на сезона. Авансът от седем точки е добър. Предстоят обаче още доста мачове и всичко може да се случи. Първо двубоите до края на редовния дял, а след това има и преки сблъсъци в плейофите, всеки мач там ще бъде дерби, независимо кои ще са в тази първа четворка и навсякъде може да се губят точки. Ще бъде трудно за Левски, но не и невъзможно. Тежкото сега започва. Но седем пункта не са малък аванс. Затова казах, че очаквам много интересна пролет в българския футбол“, заяви Стойчо Стоев.

ОЩЕ: Даниел Боримиров: Вярвам, че ще вдигнем Суперкупата, Марин Петков достигна зенита си в Левски!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Левски Купа на България Суперкупа на България Лудогорец Стойчо Стоев Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес