Лайфстайл:

Доскорошен национал на България сменя Партизан с румънски гранд?

03 февруари 2026, 12:01 часа 340 прочитания 0 коментара

Доскрошен национал на България може да смени клубната си принадлежност в следващите няколко дни. Става въпрос за 30-годишния полузащитник на сръбския ПартизанЯнис Карабельов. Според информации в румънските медии местният гранд Рапид Букурещ е изпратил официална оферта за правата на родния халф. Тя е на стойност 100 000 евро, като има голяма вероятност ръководството на „гробарите“ да я приеме и Карабельов да стане футболист на „железничарите“.

Времето на Янис Карабельов в Партизан явно изтича

Янис Карабельов премина без пари в Партизан през лятото на 2025-та, след като договорът му с Ботев Пловдив изтече. До момента той има на сметката си общо 27 мача за сръбския гранд, в които е реализирал две попадения, а също така е направил и четири асистенции. Наскоро обаче ръководството на „гробарите“ смени досегашния наставник Сърджан Благоевич с Ненад Стоякович. Новият треньор има различно виждане за халфовата линия на Партизан, а това може да доведе до раздялата с Карабельов.

Янис Карабельов Партизан

Кариерата на халфа

Карабельов е юноша на Славия, като премина през всички формации на „белите“ преди да дебютира за първия отбор. В кариерата си е носил още екипите на Царско село и Ботев Пловдив, както и на унгарския Кишварда. За националния отбор на България полузащитникът има 12 мача, в които не се е отчел с гол или асистенция. За последно той бе част от представителния тим на страната ни по време на квалификациите за Европейското първенство в Германия през лятото на 2024-та.

ОЩЕ: Престижно! Българин, който не е национал от 2 години, попадна в полезрението на емблематичен германски отбор

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Партизан Национален отбор по футбол Янис Карабельов Рапид Букурещ
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес