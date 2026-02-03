Доскорошен национал на България сменя Партизан с румънски гранд?

Доскрошен национал на България може да смени клубната си принадлежност в следващите няколко дни. Става въпрос за 30-годишния полузащитник на сръбския Партизан – Янис Карабельов. Според информации в румънските медии местният гранд Рапид Букурещ е изпратил официална оферта за правата на родния халф. Тя е на стойност 100 000 евро, като има голяма вероятност ръководството на „гробарите“ да я приеме и Карабельов да стане футболист на „железничарите“.

Времето на Янис Карабельов в Партизан явно изтича

Янис Карабельов премина без пари в Партизан през лятото на 2025-та, след като договорът му с Ботев Пловдив изтече. До момента той има на сметката си общо 27 мача за сръбския гранд, в които е реализирал две попадения, а също така е направил и четири асистенции. Наскоро обаче ръководството на „гробарите“ смени досегашния наставник Сърджан Благоевич с Ненад Стоякович. Новият треньор има различно виждане за халфовата линия на Партизан, а това може да доведе до раздялата с Карабельов.

Кариерата на халфа

Карабельов е юноша на Славия, като премина през всички формации на „белите“ преди да дебютира за първия отбор. В кариерата си е носил още екипите на Царско село и Ботев Пловдив, както и на унгарския Кишварда. За националния отбор на България полузащитникът има 12 мача, в които не се е отчел с гол или асистенция. За последно той бе част от представителния тим на страната ни по време на квалификациите за Европейското първенство в Германия през лятото на 2024-та.

