Докато Веласкес трепери, Хьогмо „си е вкъщи“

Треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо даде пресконференция преди мача за Суперкупата на България срещу Левски. Той се пошегува за метеорологичните условия в страната в часовете преди мача и си пожела снегът в България да се задържи. Норвежецът сподели, че зимната обстановка го е накарала да се почувства все едно си е у дома. Той разказа интересна история от негов мач срещу един от световните гиганти – Челси.

Хьогмо: „Когато видях, че има 40 сантиметра сняг, се почувствах все едно съм вкъщи“

Ето какво каза Хьогмо: „Днес, когато се събудих в Разград и видях, че има 40 сантиметра сняг, се почувствах все едно съм вкъщи. В моя роден град Тромсьо така играем мачовете. На един мач с Челси имаше една педя сняг и се наложи да прекъснем срещата, да изчистим и да продължим. В скандинавските страни сме адаптирани да играем в такива ситуации. Обичам снега, ските, обичаме такива зими. Надявам се да има още сняг“.

Веласкес се притесняваше за състоянието на терена, а Хьогмо – точно обратното

Норвежкият специалист обърна внимание на това, че теренът на Националния стадион „Васил Левски“, където ще се проведе срещата, е в добро състояние въпреки лошите условия. Това му изказване беше в пълен разрез с думите на Хулио Веласкес. В своята пресконференция старши треньорът на Левски изрази мнение, че се притеснява именно от състоянието на терена. Мачът за Суперкупата на България ще се проведе днес, на 3 февруари, от 18 ч.

