Радост за Левски часове преди мача с Лудогорец

В момента всички свързани с Левски могат да бъдат щастливи, тъй като получиха добри новини. След като дълго време не се знаеше дали новото попълнение на „сините“ Хуан Переа ще попадне в групата за мача срещу Лудогорец за Суперкупата на България, вече е известно. Нападателят ще заеме мястото на продадения Марин Петков и ще може да вземе участие в срещата.

Хуан Переа дойде в Левски малко преди мача за Суперкупата

Само преди дни Левски представи най-новото си попълнение – колумбийския нападател Хуан Переа. Острието пристигна след дълга трансферна сага с вече бившия му клуб Локомотив Пловдив. Но именно фактът, че Переа се присъедини към „сините“ толкова скоро преди мача срещу Лудогорец за Суперкупата на България, постави въпроса дали ще може да участва.

Левски е договорил работна виза за Переа

Е, трансферът на Марин Петков в Саудитска Арабия отвори възможност и Левски се възползва. Според колегите от „Мач Телеграф“ „сините“ са успели да договорят работна виза за нападателя и така той ще може да заеме мястото на българина. Според източника този своеобразен за Левски успех се дължи на работа, която е започнала още при старта на преговорите с Локомотив Пловдив. Така Хуан Переа ще може да вземе участие в мача за Суперкупата на България срещу Лудогорец. Срещата ще се проведе на 3 февруари от 18 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

